Atletico, Oblak mette nel mirino il Barcellona: "Ha grandi giocatori, servirà la gara perfetta"

Settima vittoria consecutiva per l’Atletico Madrid che ieri sera si è imposto al Wanda Metropolitano per 2-0 sul Real Oviedo trascinato dalla doppietta di Sorloth. A fine partita è intervenuto il portiere Jan Oblak per commentare il successo, queste le sue parole: “Sono stato fuori per un po', ma ora mi sento meglio. Pronto per quelli che saranno i prossimi impegni”.

Sette successi di fila, sei di questi arrivati senza subire gol…: “Difensivamente, è importante. L'inizio di stagione è stato difficile perché c'erano molti nuovi giocatori, ma ora stiamo andando bene sotto tutti gli aspetti e dobbiamo continuare così. Il passato non conta; ciò che conta è il futuro".

Tra due gironi c’è la sfida contro il Barcellona: “Il Barça è il Barça, ha grandi giocatori e può giocare la partita perfetta. È una grande squadra con grandi giocatori. È molto difficile, ma faremo del nostro meglio e cercheremo di conquistare i tre punti".