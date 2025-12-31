Atletico, quanto rimarrà ancora Diego Simeone? Emerge una clausola sul contratto
Qual futuro avrà la panchina dell'Atletico Madrid? Il giornalista Matteo Moretto ha rivelato un dettaglio riguardante il contratto del tecnico Diego Simeone.
L'allenatore argentino ha un contratto fino al 2027, ma all'interno di tale accordo ci sarebbe infatti una clausola che consente a ciascuna delle parti di risolvere il contratto prima del tempo, a partire da giugno 2026, pagando un importo concordato.
Il giornalista ha insistito sul fatto che questa informazione non implica un cambiamento imminente nella panchina biancorossa. "Non significa che Simeone se ne vada o che il club voglia fare a meno di lui", ha chiarito, ma introduce un nuovo scenario per il futuro, soprattutto se la proprietà decide di ripensare la direzione sportiva.
La chiave, ha sottolineato, sarà come si evolverà la stagione e le decisioni che inizieranno a essere prese nei prossimi mesi, quando arriverà il momento di pianificare il prossimo corso.