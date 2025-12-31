Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Non solo Kean: il Paris FC punta anche Cherif, talento accostato al Milan

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
ieri alle 23:10Calcio estero
Daniele Najjar

Nelle ultime settimane, il nome di Moise Kean è finito al centro di alcune voci di mercato. Fra le altre il centravanti italiano è stato accostato al ricchissimo Paris FC, squadra neopromossa in Ligue 1 francese che non ha timori reverenziali sul mercato.

Per gennaio la lista del club per rinforzarsi è lunga e comprende nomi come quelli di Martin Terrier, Arnaud Kalimuendo, Elye Wahi, Anton Gaaei, Marshall Munetsi.

Il quotidiano Le Parisien riferisce poi che nelle ultime ora una nuova pista avrebbe guadagnato terreno, quella di Sidiki Chérif. Rivelazione della Ligue 1 con l'Angers, dove è sotto contratto fino al 2028, l'attaccante di 19 anni è già stato oggetto di interesse da parte del Milan, dell'Amburgo, del Borussia Mönchengladbach, dell'Eintracht Francoforte e dello Stoccarda recentemente.

Il quotidiano precisa che l'Angers, dove gioca il giocatore dall'età di 19 anni, sarebbe pronto a lasciarlo andare per una somma compresa tra 20 e 30 milioni di euro.

