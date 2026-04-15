Iraola via dal Bournemouth: lo United ci riflette, ma la meta più probabile è in Spagna

Il futuro di Andoni Iraola è stato oggetto di parecchie speculazioni negli ultimi mesi, dato che il suo attuale contratto con il Bournemouth scadrà a giugno e ormai è certa la sua partenza. "È stato un onore guidare l'AFC Bournemouth e sono orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto insieme", ha dichiarato Iraola in un comunicato.

"Sono grato ai giocatori e allo staff con cui ho lavorato, così come al presidente Bill (Foley), che hanno reso il mio tempo qui così speciale. Per quanto riguarda i tifosi, avete continuato a mostrare un fantastico supporto a me e alla squadra, e per questo vi sarò sempre grato. Sento che questo è il momento giusto per farmi da parte, ma porterò sempre con me ricordi fantastici di questo club". Secondo quanto riferito da Mirror, il successo ottenuto con il Bournemouth gli presenterà diverse offerte sul tavolo e per squadre di livello superiore. Incluso il Manchester United, che secondo il tabloid inglese nominerà una nuova guida tecnica in estate.

Lo spagnolo è stato accostato anche al Crystal Palace e all'Athletic Bilbao, ma i Red Devils starebbero pensando davvero al suo profilo. Così come considerando l'attuale esperienza di Michael Carrick da allenatore ad interim fino al termine della stagione. Lo United attualmente terzo in Premier League e sulla buona strada per qualificarsi alla Champions League, quindi è doverosa una scelta oculata. Secondo quanto rivelato invece da BBC Sport, Iraola vorrebbe tornare in patria, in Spagna: il 43enne vorrebbe rimettere piede lì con la famiglia e l'Athletic sembra l'opzione più probabile. Anche perché vi ha giocato in passato da giocatore per 12 anni (oltre 400 presenze) e ha un legame fortissimo con il club basco. In questo senso dalle parti di Manchester avrebbero più difficoltà a convincerlo a rimanere in Inghilterra.