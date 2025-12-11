Champions, marcatori: Mbappé osserva dalla panchina l'avvicinarsi di Haaland

Novanta minuti in panchina per Kylian Mbappé nell'ultimo turno di Champions League. Il francese resta comunque saldo al comando della classifica marcatori, osservando comunque dal vivo all'avvicinarsi di Erling Haaland, che ha segnato il gol decisivo per il Manchester City al "Bernabeu". A secco invece Victor Osimhen nella partita persa dal Galatasaray sul campo del Monaco.

MARCATORI

9 reti: Mbappé (Real Madrid)

6 reti: Haaland (Manchester City) e Osimhen (Galatasaray)

5 reti: Martinelli (Arsenal), Kane (Bayern Monaco) e Goprdon (Newcastle)

4 reti: Alvarez (Atlético Madrid), Rashford (Barcellona), Paixao (Marsiglia), Barnes (Newcastle), Vitinha (Paris Saint-Germain)

3 reti: Guruzeta (Athletic), Llorente (Atlético Madrid), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Luis Diaz e Karl (Bayern Monaco), Fermin (Barcellona), Hauge (Bodo/Glimt), Brandt, Guirassy e Nmecha (Borussia Dortmund), Estevao e Madueke (Chelsea), Burkardt (Eintracht Francoforte), Vlahovic (Juventus), Szoboszlai (Liverpool), Aubameyang e Greenwood (Marsiglia), Balogun (Monaco), McTominay (Napoli), Drioeuch e Pepi (PSV Eindhoven), Leandro Andreade (Qarabag), Trincao (Sporting CP)

Se guardiamo la classifica all time della Champions, Haaland è l'unico ad aver fatto passi in avanti portandosi a una sola lunghezza da Ruud van Nistelrooy. Questa la Top 10 che vede un altro giocatore in attività in classifica, ossia Kylian Mbappé che è momentaneamente al sesto posto:

140 reti: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

129 reti: Lionel Messi (Barcellona, Paris Saint-Germain)

105 reti: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Barcellona)

90 reti: Karim Benzema (Lione, Real Madrid)

71 reti: Raúl González (Real Madrid, Schalke 04)

64 reti: Kylian Mbappé (Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid)

57 reti: Thomas Müller (GER, Bayern Monaco)

56 reti: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

55 reti: Erling Haaland (Salisburgo, Borussia Dortmund, Manchester City)

50 reti: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcellona)