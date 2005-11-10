Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

L'ultimo bacio a Jesus De Miguel, la Spagna si ferma per il "9" del Tenerife

autore
Redazione TMW
Oggi alle 07:15Calcio estero
autore Redazione TMW
08.11.2026 07:15Calcio estero
Fonti preferite
Il dramma di De Miguel: la Spagna si ferma al minuto 9 per l'ultimo applauso al bomber. Ieri il commosso addio sul prato del Tenerife
Foto

Non si può morire di calcio, non a trent’anni, non nel fango di un lunedì sera qualunque di Segunda Division, mentre rincorri l’ennesimo pallone e il sogno di una vita intera.
Eppure la Spagna intera si è dovuta svegliare dentro questo incubo, il silenzio che ha avvolto Navahermosa, tremila anime e un dolore che non si può misurare, è lo stesso che ha raggelato le tribune dello stadio Heliodoro di Tenerife.
Jesus de Miguel non c’è più, strappato alla vita da quel maledetto scontro di gioco con il portiere dell'Andorra, Owono. Un impatto devastante, l'arresto cardiaco in campo, i disperati tentativi di rianimazione e poi il buio.
Il feretro dell'attaccante è arrivato a Navahermosa, il paese d’origine della famiglia, per la sepoltura, ad accoglierlo, una folla oceanica fatta di maglie blanquiazul del Tenerife, ma anche di sciarpe di ogni colore, in prima fila, distrutti dal dolore, la moglie María e la piccolissima Carla, la figlia di pochi anni che papà Jesus non vedrà crescere.
Accanto a loro, l'intero stato maggiore del calcio iberico. È arrivato Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, visibilmente scosso, accompagnato da Emilio Butragueño, c'era il commissario tecnico della Nazionale, Luis de la Fuente, a testimoniare che la tragedia ha colpito il cuore stesso del Paese.

La rassegna stampa spagnola: "Un dolore che unisce"

I principali quotidiani sportivi e generalisti spagnoli hanno dedicato aperture storiche e dirette testuali fiume per raccontare il funerale, il ritratto emerso è quello di un dramma collettivo.
• MARCA ha seguito le esequie minuto per minuto con il titolo: "La notte più triste del calcio spagnolo". L'inviato a Navahermosa ha descritto l’arrivo del carro funebre come un momento di "straziante irrealtà". Il quotidiano madrileno ha esaltato la figura umana di De Miguel: "Un ragazzo d'oro, che era arrivato nel calcio dei professionisti con il lavoro e l'umiltà del calcio di periferia. Vedere Florentino Pérez e De la Fuente abbracciare i genitori di Jesús restituisce la dimensione di un lutto che ha cancellato ogni rivalità".
• Diario AS ha focalizzato l'attenzione sulla commozione e sulle lacrime dei compagni di squadra del Tenerife, giunti in blocco dalle Canarie. Nel suo editoriale si legge: "Uscire per giocare a pallone e non tornare più a casa". AS ha sottolineato le parole dei rappresentanti dell'AFE (l'Associazione Calciatori Spagnoli), che al funerale hanno sollevato con forza il tema della sicurezza e della revisione immediata dei protocolli sanitari sul campo per evitare che simili tragedie possano ripetersi.
• El País ha offerto una cronaca profondamente toccante incentrata sul contrasto tra il silenzio solenne della parrocchia di San Miguel Arcángel e l'incredulità della gente comune. Il quotidiano generalista ha scritto: "Navahermosa ha riabbracciato il suo figlio interrotto. La Spagna ha scoperto un vuoto incolmabile nel petto, lo stesso squarcio che ha fermato il cuore di un attaccante che correva verso la gloria e ha trovato il destino più crudele".

Il tributo di ieri all'Heliodoro Rodríguez López

Il dolore si è poi spostato nuovamente sull'isola, dove ieri il vescovo di Tenerife, Eloy Santiago, ha presieduto una solenne Messa funebre direttamente sul prato dello stadio Heliodoro Rodríguez López.
È stata l'occasione per il popolo blanquiazul di salutare per l'ultima volta il proprio bomber, nei giorni precedenti, la Puerta 9 dello stadio, il numero di maglia che Jesús portava sulle spalle, era diventata un santuario a cielo aperto, dove più di duemila persone avevano sfidato la pioggia battente per depositare sciarpe, candele, lettere e fiori. ieri, quegli stessi tifosi si sono stretti in un pianto comune sugli spalti.
La Liga ha confermato l'enorme impatto di questa tragedia sul calcio spagnolo in questo fine settimana, oltre al minuto di silenzio osservato su tutti i campi, le partite si sono fermate al minuto 9: i megaschermi hanno mostrato il volto sorridente di De Miguel, mentre gli stadi interi tributavano una standing ovation infinita. Sotto lo slogan "Siempre en nuestro recuerdo" (Sempre nel nostro ricordo), la Spagna del pallone ha voluto stringersi attorno alla famiglia, provando a darsi una risposta che, purtroppo non esiste.

Articoli correlati

Immagine news 1
Allo stadio di Tenerife l'ultimo saluto a Jesús de Miguel: "Sarai sempre uno di noi"
Immagine news 2
Morte di Jesus De Miguel, lacrime dell'arbitro Marta Huerta prima di Cadice-Real Oviedo
Immagine news 3
"Trattati da assassini": morte De Miguel, Owono e famiglia perseguitati. Lui medita il ritiro

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
07:15 Calcio estero
L'ultimo bacio a Jesus De Miguel, la Spagna si ferma per il "9" del Tenerife
Immagine news 2
00:27 Calcio estero
Addio Fonseca al Lione, l'allenatore ad interim Maciel: "Sarò il vice di chi sta per arrivare"
Immagine news 3
00:12 Calcio estero
"Non ho voglia di fare questa intervista, è una me**a": Maffeo esplode al 45' di Valencia-Real
Ieri
Immagine news 4
23:56 Calcio estero
3 ko di fila del City, Doku: "Non so spiegare il primo tempo, il calendario non è una scusa"
Immagine news 5
23:42 Calcio estero
Fonseca, buona la prima allo Sporting: 1-0 al Moreirense, sfida rilanciata a Benfica e Porto
Immagine news 6
23:27 Calcio estero
Mbappé, la corsa al Pallone d'Oro è già partita: ha già più gol che partite. E Guler trascina
Immagine news 7
23:11 Calcio estero
Marco Silva accoglie Fonseca: "Non lo avrei voluto al Benfica, è meglio da allenatore"
Immagine news 8
23:04 Calcio estero
Vola Mourinho: 8^ vittoria di fila, il Real stende 3-0 il Valencia e aggancia il Barcellona
Immagine editoriale di Luca Calamai
De Laurentiis deve piazzare due colpi a gennaio. Fabregas è il nuovo Guardiola. Spalletti e il fantasma di Conte. La maturità della Roma
Primo piano
Immagine top news n.0 11^ giornata di Serie A, le probabili formazioni delle partite di domenica
Immagine top news n.1 Roma, Gasperini vola al 2° posto: "La gente si riconosce in noi". Aquilani a rischio esonero
Immagine top news n.2 Napoli, caos prima della Lazio: annullata la conferenza di Allegri. E ADL rompe il silenzio
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma non sbaglia e sale a -1 dalla Lazio
Immagine top news n.4 Il Sassuolo regge 27', poi è tutto facile per la Roma: Gasp dimentica Manchester e vince 3-0
Immagine top news n.5 Con Palladino è un Bologna da Champions: 16 punti in 7 gare, prima 1 in 4
Immagine top news n.6 Palladino fa poker di vittorie nel Derby della Via Emilia: Parma battuto 2-1, malissimo Zufferli
Immagine top news n.7 Italia, prima convocazione azzurra per Matteo Palma: sostituirà l'infortunato Gianluca Mancini
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
Immagine news podcast n.2 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.3 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
Immagine news podcast n.4 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Pizzi: "Inter-Como sfida spettacolo. Nerazzurri devono dimenticare il derby"
Serie A
Immagine box news Serie A L'Inter è davvero così superiore al Como? Il confronto delle rose, in tutti i reparti
Immagine box news Serie A Bacconi gioca per noi Inter-Como: "Una delle due dovrà rinunciare al dominio"
Immagine box news Serie A Bonolis sull'Inter: "Perderemo l'altro derby e vinceremo lo Scudetto. Ma serve un centrale"
Immagine box news Serie A Gasperini dribbla Inter-Como: "Via per un premio ma sarò comunque informatissimo"
Immagine box news Serie A Il doppio ex Tardelli: "Inter, prendi troppi gol. Como, se vinci a San Siro sei da scudetto"
Immagine box news Serie A Una vittoria nelle ultime cinque per Italiano al Besiktas: per gennaio idea Anguissa
Serie B
Immagine box news Serie B Verona, Dawidowicz: "E' mancato solo il gol. E' importante non aver di nuovo preso gol"
Immagine box news Serie B Serie B, Vicenza-Cremonese: biancorossi per il riscatto, i grigiorossi per la risalita
Immagine box news Serie B Serie B, Carrarese-Sampdoria: Pagliuca cerca riscatto, D’Angelo per il primo blitz
Immagine box news Serie B Serie B, Virtus Entella-Modena: I canarini puntano al secondo posto
Immagine box news Serie B Avellino, Palmiero dopo il pari con il Benevento: "Serve uno step in più"
Immagine box news Serie B Benevento, Siatounis dopo il pari con l'Avellino: "Peccato, avremmo meritato la vittoria"
Serie C
Immagine box news Serie C Lorenzo Catania lascia il Desenzano e firma con la Casatese Merate in Serie D
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli crede nella rimonta: "Vinceremo il campionato attraverso un percorso tortuoso"
Immagine box news Serie C Serie C, in attesa di Ronaldinho il Ravenna vince ancora. Bene Trento e Scafatese
Immagine box news Serie C L'Union Brescia fa tre di fila, Corini: "Dimostrato fino all'ultimo secondo di volere la vittoria"
Immagine box news Serie C Serie C, 13ª giornata: tutto facile per Spezia e Pro Vercelli, spettacolo in Atalanta U23-Reggiana
Immagine box news Serie C Serie C, 13ª giornata: i parziali delle 14:30. Pro Vercelli e Atalanta la ribaltano, ok lo Spezia
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Sassuolo, i giallorossi cercano il riscatto dopo la delusione europea
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Inter Women, Sassarini dopo il derby: "Vincere è speciale, ora pensiamo al Manchester City"
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women-Sassuolo 2-1: Redondo e Salvai ribaltano il risultato
Immagine box news Calcio femminile Roma inarrestabile in campionato, Piovani: "Ancora non abbiamo fatto niente"
Immagine box news Calcio femminile L'Inter femminile riscatta parzialmente gli uomini: vittoria per 0-3 nel derby contro il Milan
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como-Roma 0-4: giallorosse schiacciasassi fanno sei su sei in campionato
Immagine box news Calcio femminile Derby di Milano e Como-Roma, il programma della 6ª giornata di Serie A Women
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
8 novembre 2000, il Panathinaikos affonda la Juventus. E la elimina dalla Champions
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio