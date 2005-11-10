Addio Fonseca al Lione, l'allenatore ad interim Maciel: "Sarò il vice di chi sta per arrivare"

Jorge Maciel, promosso allenatore ad interim del Lione dopo l'addio inaspettato da parte di Paulo Fonseca, ha confermato in conferenza stampa che tornerà a ricoprire il ruolo di vice con l'arrivo imminente di un nuovo tecnico, previsto probabilmente durante la sosta per le nazionali. Alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Brest, l'allenatore ha chiarito la propria posizione.

Le parole di Maciel sul suo futuro

Queste le sue parole, dette con un sorriso: "Personalmente, non vedo l'ora di arrivare a domani sera per poter passare un po' di tempo con la famiglia. Questo è il mio futuro".

Maciel ha spiegato la situazione dello staff dichiarando che "il mio futuro è molto chiaro. Ho parlato con Matthieu: qualcuno arriverà e avrò il mio ruolo nello staff. Sono molto contento. Il mio futuro sarà aiutare l'allenatore e godermi un po' di tempo in famiglia. Ciò che ci aiuta nel calcio è essere onesti".

Dopo il pareggio ottenuto in Europa League contro la Real Sociedad, il tecnico ha commentato l'esperienza dicendo che "ho la fortuna di esercitare un mestiere che ho scelto. È una scelta di vita e un sogno che avevo da molto tempo. Ho la fortuna di fare qualcosa che mi piace, e farlo a questo livello è ancora meglio. Ma sappiamo anche che con questa scelta di vita, le valigie sono sempre pronte. È la vita da allenatore. Lo vivo molto bene. Quando si è allenatori o assistenti, fa parte del gioco". Infine, lo spagnolo Carlos Vicens risulta il candidato principale per assumere la guida del Lione nei prossimi giorni.