Fonseca, buona la prima allo Sporting: 1-0 al Moreirense, sfida rilanciata a Benfica e Porto
Daniele Najjar
Buona la prima per l'ex tecnico di Milan e Roma, Paulo Fonseca, alla guida dello Sporting: 1-0 al Moreirense, decide il gol del solito Luis Suarez al 61'. Con questo successo lo Sporting si porta al terzo posto in solitaria con 24 punti, a -1 dal Benfica (secondo) ed a -6 dal Porto di Farioli, che guida la classifica.
Il Porto giocherà domani, domenica 8 novembre, in trasferta contro il Vitoria Guimaraes. Il Benfica invece farà visita all'Estrela Amadora. Vediamo di seguito risultati e classifica del campionato portoghese.
Il risultato
Sporting-Moreirense 1-0
62' Luis Suarez
Il programma dell'11^ giornata in Primeira Liga portoghese.
Venerdì 6 novembre:
Famalicao-Arouca 1-0
Sabato 7 novembre:
Alverca-Casa Pia 1-1
Sporting-Moreirense 1-0
Domenica 8 novembre:
Estoril Praia-Maritimo
Santa Clara-Gil Vicente
CD Nacional-A. de Viseu
Guimaraes-Porto
Rio Ave-Braga
Estrela Amadora-Benfica
La classifica aggiornata in Primeira Liga portoghese:
1. Porto 30 punti (10 partite giocate)
2. Benfica 25 (10)
3. Sporting 24 (11)
4. Santa Clara 21 (10)
5. Arouca 20 (11)
6. A. de Viseu 20 (10)
7. Gil Vicente 15 (10)
8. Braga 14 (10)
9. Moreirense 14 (11)
10. Famalicao 13 (11)
11. Alverca 12 (11)
12. Estrela Amadora 10 (10)
13. Guimaraes 9 (10)
14. Maritimo 8 (10)
15. Casa Pia 8 (11)
16. Rio Ave 7 (10)
17. CD Nacional 7 (10)
18. Estoril Praia 2 (10)