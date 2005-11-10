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"Non ho voglia di fare questa intervista, è una me**a": Maffeo esplode al 45' di Valencia-Real

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 00:12Calcio estero
08.11.2026 00:12Calcio estero
Fonti preferite
Il difensore del Valencia non aveva nessuna voglia di parlare all'intervallo di una sfida tesa contro il Real Madrid e... lo ha detto apertamente.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Avete presente le interviste-flash fra il primo ed il secondo tempo di una partita, nelle quali i calciatori solitamente regalano giusto uno spunto poco approfondito, prima di concentrarsi nuovamente sulla partita? Beh, in Spagna c'è chi è andato oltre alla poca voglia di intervenire nel bel mezzo di un match, dicendolo apertamente in diretta TV.

Si tratta di Pablo Maffeo, che era il giocatore del Valencia scelto per parlare all'intervallo della sfida al Real Madrid. Il difensore, evidentemente carico per la partita, ha mostrato il suo malcontento sia per la gestione della gara da parte dell'arbitro che per il fatto stesso di ritrovarsi a dover fare un'intervista. "Non ho affatto voglia di fare questa intervista, è una merda questa intervista qui, che non dice niente, stiamo giocando una partita...", sono state le sue parole a Dazn.

Lo sfogo di Maffeo

Poi ha rincarato la dose: "Ci fischiano falli che non ci sono. Si fa questa intervista e basta, chiedi quello che vuoi", ha risposto quando Sergio Quirante, giornalista di Dazn, gli ha chiesto cosa mancava al Valencia nel primo tempo.

Maffeo si è indignato soprattutto per un fallo su Mbappé che ha portato al primo gol del Real Madrid. Il terzino ha sbilanciato il francese e l'arbitro ha fischiato un fallo, con annesso cartellino giallo. Da quella punizione è nato il gol del Real con Valverde.

Le scuse dopo l'incontro

Alla fine della partita, Maffeo si è avvicinato ancora al giornalista Sergio Quirante per scusarsi e fargli capire che non si trattava di nulla di personale o di un attacco nei suoi confronti, ma una reazione a causa della tensione del momento, come riportato da Marca.

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