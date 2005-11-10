Morte di Jesus De Miguel, lacrime dell'arbitro Marta Huerta prima di Cadice-Real Oviedo

Il mondo del calcio ha reso omaggio a Jesús de Miguel durante le partite del fine settimana in seguito alla scomparsa del calciatore del Tenerife, avvenuta martedì scorso. In tutte le gare del campionato spagnolo in particolare sono stati organizzati un minuto di silenzio, momenti di applausi e una speciale interruzione del gioco al minuto nove, numero di maglia corrispondente a quello indossato da De Miguel nel corso della sua carriera agonistica.

Commozione in Cadice-Real Oviedo: le lacrime di Marta Huerta

I momenti di forte commozione si sono manifestati in particolare nel pre-gara della sfida tra Cadice e Real Oviedo. L'arbitro dell'incontro, Marta Huerta de Aza, originaria di Palencia ma affiliata al Comitato di Tenerife, è scoppiata a piangere mentre veniva rispettato il minuto di silenzio.

Prima dell'inizio della partita e dei momenti dedicati al ricordo dell'atleta, il direttore di gara ha deposto un mazzo di fiori nella posizione del terreno di gioco dove si era verificato il colpo fatale che ha successivamente finito per costare la vita al giovane calciatore. L'intero movimento calcistico si è stretto attorno al dolore per la perdita del giocatore.