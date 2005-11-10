Mbappé, la corsa al Pallone d'Oro è già partita: ha già più gol che partite. E Guler trascina
Daniele Najjar
La delusione per il mancato Pallone d'Oro 2026 è già archiviata, così come è iniziata la corsa per la vittoria alla fine della prossima stagione: Kylian Mbappé al 7 di novembre fa già registrare numeri senza senso. Con il gol realizzato questa sera nel 3-0 del Real Madrid al Mestalla, contro il Valencia, la stella francese conferma di avere più gol che presenze.
I numeri di Mbappé e di Arda Guler
Al momento i numeri dicono che ha fatto 13 gol in 12 presenze nel campionato spagnolo, con 17 gol in 16 presenze totali, considerando le coppe. A fianco a lui ci sono altre stelle che brillano sempre di più, come quella di Arda Guler. Contro il Valencia gol e assist per il fantasista turco, arrivato ad 11 fra gol e assist in stagione.
In particolare nelle ultime sei sfide Guler è stato particolarmente incisivo, mettendo sempre a referto almeno un gol o un assist a parte che nel Clasico contro il Barcellona.
CLASSIFICA
Barcellona 30 punti (11 partite giocate)
Real Madrid 30 (12)
Atletico Madrid 28 (11)
Betis 23 (11)
Real Sociedad 19 (11)
Siviglia 18 (12)
Athletic Club 16 (11)
Deportivo a Coruña 15 (12)
Racing Santander 14 (12)
Alaves 13 (12)
Villarreal 12 (11)
Celta Vigo 12 (11)
Espanyol 12 (12)
Rayo Vallecano 12 (10)
Getafe 12 (11)
Osasuna 12 (12)
Elche 10 (11)
Levante 10 (11)
Valencia 9 (12)
Malaga 5 (12)