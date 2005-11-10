Mbappé, la corsa al Pallone d'Oro è già partita: ha già più gol che partite. E Guler trascina

13 gol in 12 partite in campionato per Mbappé, 17 in 16 partite totali. E Guler - gol e assist con il Valencia - è sempre più incisivo.

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