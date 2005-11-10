3 ko di fila del City, Doku: "Non so spiegare il primo tempo, il calendario non è una scusa"

L'ala del Manchester City, Jeremy Doku, ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK dopo la sfida persa dai suoi per 3-1 contro il Nottingham Forest: "Nel primo tempo eravamo in svantaggio 2-0, giocare in trasferta su una squadra come questa e trovarsi a perdere 2-0 ci ha reso le cose difficili".

Le parole di Doku sul terzo ko di fila del City

Poi ha spiegato: "Il motivo da legare alle tante gare in calendario? Siamo abituati a giocare ogni due giorni, dunque non è una scusa. Se mi chiedi il motivo del nostro primo tempo non lo so. Siamo andati sotto nel punteggio molto presto e questo cambia molto in una partita. Abbiamo reagito troppo tardi. Se avessimo iniziato la partita in un altro modo, come nel secondo tempo, sarebbe stato diverso".

Doku ha poi analizzato il secondo tempo, dal quale ripartire: "Nella ripresa abbiamo giocato senza freni, siamo stati molto offensivi e abbiamo cercato di creare cose. Abbiamo segnato presto, ma una squadra come questa è molto pericolosa sui contropiede". Sulla pausa delle nazionali: "Dobbiamo avere menti fresche, ricominciare e analizzare cosa possiamo fare meglio e andare avanti. La pausa per le nazionali arriva al momento giusto per noi per analizzare e tornare riposati".