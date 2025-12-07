Bakayoko è pronto a tornare: "In arrivo novità di mercato, il calcio mi manca molto"

Tiemoué Bakayoko è pronto a rimettersi in gioco. L’ex centrocampista di Milan e Napoli, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Lorient, ha confermato la volontà di tornare in campo già a gennaio e ha rivelato che i contatti per il suo prossimo club sono in fase avanzata. Il francese, che negli ultimi mesi si è allenato individualmente per mantenere la condizione, ha assicurato di essere perfettamente preparato per una nuova avventura: “Sono determinato a tornare già a gennaio e ad accettare un nuovo club. Voglio un nuovo inizio”, ha dichiarato.

Bakayoko ha poi aggiunto ulteriori dettagli sul suo futuro: “Per il mercato ci sono alcune novità in arrivo. Mi sento pronto al 100% per la prossima sfida. Il calcio mi manca molto”. A 31 anni, l’ex Monaco spera di trovare una squadra che gli permetta di rilanciare una carriera fatta di alti e bassi ma ricca di momenti importanti, soprattutto nelle sue esperienze in Serie A e Premier League. La sessione invernale potrebbe rappresentare l’occasione ideale per rimettersi in pista e tornare protagonista.

Le prossime settimane saranno decisive: Bakayoko aspetta la chiamata giusta e, questa volta, vuole coglierla senza esitazioni. Dove sarà il suo futuro? Difficilmente ancora in Italia, ma qualcosa bolle in pentola, questo è sicuro.