Ufficiale Ajax, Oscar Garcia è il nuovo allenatore. Promosso dopo un mese dalla squadra B

Oscar Garcia è il nuovo allenatore dell'Ajax. Nella serata di domenica è arrivato l'annuncio ufficiale dei lancieri, che hanno optato per la promozione del tecnico dello Jong Ajax nella squadra A. Prende il posto di Fred Grim, che era entrato a sua volta in corsa e col ruolo di traghettatore. E potrà tornare a ricoprire il suo ruolo di gestore del settore giovanile.

In merito si è così espresso il direttore tecnico Jordi Cruijff: Fred e io abbiamo parlato oggi di cosa sia meglio per il club. Siamo entrambi d'accordo sul fatto che qualcosa debba cambiare. È intervenuto in un periodo difficile e ha fatto tutto il possibile. Gli siamo grati per questo. Oscar concluderà la stagione. I prossimi mesi sono molto importanti per il club. Abbiamo ancora otto partite da giocare e dobbiamo sfruttarle al meglio insieme".

L'Ajax è reduce da una brutta sconfitta sul campo del Groningen e attualmente la squadra si trova in quinta posizione, a due punti dal terzo posto che varrebbe i playoff di Champions League. Stagione complicata per il club più glorioso dei Paesi Bassi, la cui squadra aveva iniziato la stagione con John Heitinga in panchina, poi esonerato il 6 novembre per lasciar posto a Fred Grim, fino all'arrivo di Oscar Garcia.

53 anni il prossimo 26 aprile, Oscar Garcia era arrivato ad Amsterdam un mese fa raccogliendo uno Jong Ajax ultimo in classifica nella seconda divisione olandese. Nelle 4 partite sotto la sua gestione sono arrivate 2 vittorie e altrettante sconfitte.