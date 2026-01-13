Ufficiale Banega non si ritira e riparte dal Defensa. A 37 anni un ultimo tango in Argentina

Ever Banega ha firmato oggi il suo contratto con il Defensa y Justicia, diventando ufficialmente un nuovo rinforzo del club di Florencio Varela. Rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Newell’s Old Boys, il centrocampista argentino di 37 anni ha scelto di proseguire la propria carriera nel calcio argentino, mettendo fine alle voci che nelle ultime settimane avevano persino ipotizzato un possibile ritiro.

L’addio al Newell’s è maturato in un contesto complicato. Il ritorno al Parque Independencia non ha rispettato le aspettative iniziali e la squadra ha vissuto una stagione difficile, lottando fino all’ultima giornata per mantenere la categoria. Capitano per buona parte dell’annata, Banega è stato uno dei giocatori più contestati dai tifosi e ha lasciato il club senza rinnovo. Da giocatore libero, il suo nome è rimasto al centro di diverse indiscrezioni, ma alla fine il Defensa y Justicia si è fatto avanti con decisione, chiudendo l’operazione con la firma del contratto. Un fattore determinante è stato il nuovo incontro con Mariano Soso, tecnico che lo aveva già allenato a Rosario tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 e che ora punta sulla sua esperienza per dare ordine e qualità al centrocampo.

A favore della scelta ha inciso anche il calendario: nel 2026 il Defensa y Justicia disputerà esclusivamente competizioni nazionali, un contesto ideale per ritrovare continuità e centralità nel progetto tecnico. Il club ha accolto Banega con entusiasmo sui social, sottolineando l’importanza dell’arrivo di un giocatore dal profilo internazionale e con un passato nella Nazionale argentina. Il destino, intanto, propone subito una sfida simbolica: il Defensa y Justicia farà visita al Newell’s il prossimo 6 febbraio.