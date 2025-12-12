Barcellona, de Jong non convince Flick: il centrocampista olandese perde terreno nelle gerarchie

Non molto tempo fa, la coppia di centrocampo del Barcellona sembrava intoccabile: Frenkie de Jong e Pedri erano i due perni del sistema di Hansi Flick. Se il canario resta imprescindibile, lo stesso non si può dire del centrocampista olandese, il cui rendimento nelle ultime settimane ha lasciato qualche perplessità nello staff tecnico.

Contro l’Eintracht Francoforte, de Jong è tornato in panchina ed è entrato solo al 66’, con l’obiettivo di portare ordine e controllo. Ha scelto la via della prudenza, senza rischiare nei passaggi e agendo in una zona più avanzata rispetto al solito. Una statistica lo conferma: perde in media sei palloni in meno di Pedri, ma semplicemente perché rischia molto meno. Gestisce bene il possesso, ma in aree del campo meno decisive.

Flick sembra avere trovato una nuova formula: Pedri ed Eric Garcia supportati da Dani Olmo. Il dato evidente è che De Jong sta scivolando indietro nelle rotazioni. Negli ultimi due incontri non ha raggiunto la mezz’ora di gioco e in Liga ha saltato tre delle ultime quattro partite: una per febbre, una per motivi familiari e una per squalifica. Un calo ancor più sorprendente se si considera che, fino a qualche settimana fa, stava giocando praticamente sempre: 90 minuti contro Celta, Elche, Real Madrid, Girona e Real Sociedad, 88 contro il Siviglia, oltre ai match di Champions contro Bruges e Chelsea.

In stagione ha collezionato 17 presenze per 1.265 minuti, senza reti e con appena due assist. Un contributo inferiore alle aspettative, che spiega perché Flick oggi sembri preferire altre soluzioni.