Barcellona, non ci voleva: De Jong salta la partita con l'Atletico Madrid stasera, il motivo

Frenkie de Jong, ci risiamo. In una carriera costellata da infortuni e ricadute, questa volta quantomeno il centrocampista olandese salterà il big match contro l’Atletico Madrid per un problema fisico di lieve entità. Sì, sarà la seconda assenza consecutiva dalla truppa blaugrana, dopo aver mancato il match contro l'Alaves tuttavia per motivi personali.

Il Barcellona ha emesso un comunicato medico spiegando che De Jong non sarà disponibile per affrontare i rojiblancos a causa di un processo febbrile. Il giocatore ex Ajax si era allenato normalmente ieri insieme al resto dei compagni e ci si aspettava che oggi sarebbe partito titolare contro la ciurma di Diego Simeone (ore 21), ma si è ammalato e non è in condizione di giocare.

L’assenza di De Jong rappresenta un nuovo contrattempo per il Barça, però. L’olandese si aggiunge alla lista di indisponibili che vede Ronald Araujo (ha chiesto al club del tempo per recuperare mentalmente dopo la sua espulsione contro il Chelsea), Fermin Lopez, Ter Stegen e Gavi. Senza il centrocampista olandese, Flick potrebbe ripiegare sulla titolarità di Casadó e Bernal per dar man forte a Pedri. Altrimenti potrebbe avanzare Eric Garcia in mezzo al campo.