Ufficiale Barcellona, c'è la firma di Eric García: rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2031

Eric García ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Barcellona, legandosi per altri cinque anni al club dove è cresciuto: "L'FC Barcellona e il suo giocatore Eric García hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto per altre cinque stagioni, legando il difensore al club fino al 30 giugno 2031.

Il giocatore apporrà la firma sul nuovo accordo in occasione di un evento che si terrà giovedì prossimo, 11 dicembre, alle ore 13:30 (CET) nell'ufficio del presidente, dopodiché Eric parlerà con i media. Questa decisione è una dimostrazione di fiducia in un giocatore cresciuto a La Masia e che ha rappresentato un esempio meraviglioso per i giovani. Le sue prestazioni, la sua maturità e il suo impegno sono stati fattori determinanti nel prolungamento del suo legame con il club.

Eric García continuerà così a offrire talento, leadership e stabilità alla squadra. L'annuncio di oggi è celebrato dal club e sicuramente anche dai fan".