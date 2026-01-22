Barcellona, a marzo si va al voto. Laporta annuncia la data delle presidenziali
Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha annunciato le elezioni presidenziali, che si terranno il 15 marzo.
Per portare a termine il processo elettorale, Laporta dovrà dimettersi dal suo incarico intorno al 15 febbraio, in conformità con il calendario elettorale stabilito dallo statuto del club. Dalle dimissioni alle elezioni, a guidare il Barcellona sarà Rafael Yuste, vicepresidente sportivo, assumerà la guida del club. Laporta ha già annunciato che si candiderà per essere rieletto. Già note le candidature di Vicotr Font, Xavi Vilajoana e Marc Ciria.
Prima delle dimissioni, Laporta dovrà convocare un'assemblea straordinaria per approvare un nuovo accordo di sponsorizzazione per il retro della maglia, oltre al rinnovo del contratto con Spotify fino al 2034. 63 anni, Laporta è al terzo mandato al Barcellona, essendo stato eletto nel 2003, nel 2006 e nel 2021.