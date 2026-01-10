"Orgogliosi di voi": il discorso di Eto'o in spogliatoio dopo l'eliminazione del Camerun

La Coppa d'Africa entra nella fase più calda, con tante delle squadre considerate fra le favorite alla vigilia che sono ancora in corsa per la vittoria finale. Non ci sarà fra di esse il Camerun, che si è dovuto arrendere ai padroni di casa del Marocco nella sfida vinta ieri per 2-0 dalla squadra di Regragui.

L'ex attaccante di Inter, Barcellona e Sampdoria, Samuel Eto'o, presidente della Federazione locale, si è recato al termine della sfida nello spogliatoio del Camerun per confortare la propria squadra.

Molto commosso, il numero uno del calcio camerunese ha voluto omaggiare l'atteggiamento e il percorso dei suoi giocatori. "Voglio dirvi di essere orgogliosi di voi stessi e di quello che avete fatto durante questa competizione", ha dichiarato, invitando il gruppo a rimanere dignitoso e unito nonostante la delusione, sottolineando che "milioni di camerunesi sono orgogliosi di voi".

Assuntosi delle scelte forti prima della competizione, in particolare la sostituzione del commissario tecnico, Eto'o ha poi insistito sullo stato d'animo mostrato dai Leoni Indomabili. "Non importa il risultato, abbiamo visto una squadra di uomini e una squadra di camerunesi", ha affermato, prima di proiettarsi chiaramente verso il futuro. Determinato, l'ex capitano della nazionale ha concluso con un messaggio ambizioso: "la prossima CAN, andremo a vincerla! Ci rifaremo".