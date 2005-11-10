Barcellona, Raphinha è recuperato al 100%. Buone notizie anche da de Jong

Raphinha è pronto a tornare e il Barcellona ritrova una delle sue armi migliori nel momento più delicato della stagione. L'attaccante brasiliano si è allenato regolarmente con il gruppo nella seduta di giovedì e sarà a disposizione di Hansi Flick per la sfida di campionato contro il Betis e per i successivi impegni di Champions League contro il Paris Saint-Germain e in Liga contro il Real Madrid.

Il rientro era stato pianificato nei dettagli dallo stesso giocatore e dall'allenatore, che avevano deciso di non rischiarlo nelle gare contro Getafe e Galatasaray nonostante fosse ormai recuperato. La scelta è stata dettata dalla volontà di evitare ricadute dopo quanto accaduto nella passata stagione, quando un ritorno affrettato gli costò altri due infortuni. Una notizia fondamentale per Flick, visto che Raphinha è attualmente il capocannoniere della Liga. La sua assenza, comunque, è stata compensata dalle prestazioni di Gordon, Adeyemi e Gabriel Jesus, protagonisti nelle ultime settimane.

Il tecnico tedesco dovrebbe comunque gestire il suo reinserimento con prudenza. L'ipotesi più probabile è quella di un impiego a gara in corso contro il Betis, per poi rilanciarlo dal primo minuto nei due big match della prossima settimana contro PSG e Real Madrid. Buone notizie anche dall'infermeria per Frenkie de Jong, che è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Per il centrocampista olandese, però, il rientro in campo richiederà ancora un po' di tempo dopo oltre tre mesi di stop.