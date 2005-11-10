Hakimi pensa al Pallone d’Oro: "Spero che lo vinca ancora un giocatore del PSG"

Tra i 30 finalisti del Pallone d’Oro anche in questa stagione, Achraf Hakimi non nasconde il desiderio di conquistare il prestigioso riconoscimento individuale, ma mette davanti a tutto i successi di squadra. Il terzino marocchino del Paris Saint-Germain, arrivato sesto nella classifica dello scorso anno dominata dal compagno Ousmane Dembélé, sogna un nuovo trionfo parigino.

Intervistato da CBS dopo la grande vittoria del PSG contro il Manchester City in Champions League, Hakimi ha parlato della possibilità di vedere ancora un giocatore del club francese alzare il premio, senza però trasformarlo in un’ossessione personale: "Spero che un giocatore del PSG possa portare questo trofeo a Parigi e che possiamo festeggiarlo con i tifosi e con la squadra. Se spero di vincerlo? È un premio speciale, tutti vogliono conquistarlo, ma anche se non dovessi riuscirci sono molto felice di essere stato nominato. Per me la cosa più importante sono i trofei collettivi", ha dichiarato il laterale marocchino.