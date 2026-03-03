Cento volte Flick: una media vittorie inferiore solo a Luis Enrique e il sogno Champions

Hansi Flick ha tagliato il traguardo delle 100 panchine ufficiali alla guida del Barcellona. Il bilancio è impressionante: 75 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte, con 281 gol segnati e 119 subiti. Numeri che hanno già prodotto quattro trofei: due Supercoppe, una Liga e una Coppa del Re.

Un rendimento che colloca il tedesco tra i migliori sempre nella storia blaugrana. Solo Luis Enrique ha fatto meglio nei suoi primi cento incontri: 80 vittorie, 11 pareggi e appena 9 sconfitte, in un ciclo culminato nel Triplete del 2015 (Liga, Coppa e Champions) trascinato dal tridente formato da Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar. Neppure un’icona come Pep Guardiola, nel biennio 2008-2010, aveva fatto registrare numeri superiori: 71 vittorie, 19 pareggi e 10 sconfitte nei primi cento match. Più distanti invece i dati di Ernesto Valverde e Xavi Hernández.

Tra i protagonisti dell’era Flick spiccano Jules Koundé, il più utilizzato con 92 presenze, e Pau Cubarsí (90). In attacco il leader resta Robert Lewandowski con 56 reti, davanti a Raphinha (47) e Ferran Torres (35). Cento partite che certificano l’impatto del tecnico tedesco: continuità, gol e trofei. A Barcellona, la nuova era sembra avere fondamenta solidissime, adesso l'obiettivo è tornare a sollevare la Champions League.