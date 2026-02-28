Barcellona, Flick: "Yamal? Tutti ci prendiamo cura di lui, ma brava anche la squadra"

Il Barcellona fa il suo dovere oggi in Liga, chiudendo la sfida casalinga contro il Villarreal con un successo per 4-1. Grande protagonista Yamal, autore di una tripletta. Non parla però solo del suo giovane talento Hansi Flick, tecnico blaugrana, nell'intervista post partita riportata da Marca: "Tutti ci prendiamo cura di Lamine, ma anche il resto della squadra è stato molto brava. Abbiamo pressato bene il Villarreal, vincendo i duelli diretti, e questa è stata la chiave della partita di oggi: pressare bene e velocemente. Davvero un'ottima prestazione".

Il mister dei catalani vede margini di miglioramento, ma si complimenta con i suoi per quanto fatto vedere contro il Sottomarino Giallo: "Certo che possiamo fare meglio, ma mi è piaciuto molto quello che ho visto oggi. Abbiamo giocato alla grande: martedì sarà diverso, ma dovremo giocare a questo livello".

Sul battibecco con Marcelino, allenatore avversario, chiarisce: "Abbiamo calciato la palla fuori dal campo, ma la squadra avversaria non l'ha fatto in un'altra azione"