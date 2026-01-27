Barcellona, Flick: "Obiettivo primi 8 posti Champions. Fermin? Bravo il club per il rinnovo"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Copenaghen al Camp Nou, Hansi Flick ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, chiedendo massima attenzione e confermando la fiducia nel gruppo nonostante alcune assenze pesanti. Il tecnico tedesco ha parlato di una gara tutt’altro che semplice e ha ribadito l’importanza del traguardo europeo. “Spero che la squadra si senta bene e fiduciosa. Dobbiamo avere rispetto per Copenaghen. La cosa più importante è fare il nostro lavoro e dovremo giocare al meglio. Non sarà una partita facile. L’obiettivo è qualificarsi tra le prime otto”, ha spiegato l’allenatore blaugrana.

Flick ha poi chiarito l’approccio mentale trasmesso allo spogliatoio: “Siamo concentrati sul nostro gioco, su ciò che ci aspetta. Contro il Copenaghen abbiamo una partita difficile. Non cercheremo scuse, siamo motivati e fiduciosi. Siamo convinti del nostro stile, di come giochiamo. Questa è la Champions League, e si tratta di esprimere al meglio il nostro potenziale”.

Sulle assenze di Pedri e De Jong, il tecnico non cerca alibi: “Abbiamo una buona squadra, panchina compresa. Giochiamo da squadra e non vediamo l’ora di giocare questa partita; è molto importante per noi”. Buone notizie invece per Ferran Torres: “Sta bene, sembra in forma. È pronto per domani. Sono contento che si sia ripreso così in fretta”.



Spazio anche al rinnovo di Fermín, accolto con soddisfazione: “Penso che il club abbia fatto un buon lavoro. È un ottimo giocatore in diversi ruoli. La sua mentalità in ogni partita è eccellente… sono contento che rimanga più a lungo”. Infine, un passaggio sul nuovo formato della Champions: “Mi piace tantissimo. Abbiamo una grande opportunità di finire tra i primi otto e faremo tutto il possibile per riuscirci”.