Un giovane talento haitiano per De Zerbi: il Marsiglia annuncia l'arrivo di Victor Joseph
Il Marsiglia annuncia l'ingaggio del giovane centrocampista Victor Joseph. Classe 2006, nativo di Parigi ma nazionale haitiano Under 20, il talentuoso giocatore arriva a titolo definitivo dal Sochaux e sarà aggregato nella squadra riserve. Accordo fino al 2028.
