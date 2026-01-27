Il Man United in apprensione per Dorgu. Si rischia uno stop di 10 settimane

Si teme un lungo stop per Patrick Dorgu. Il danese, protagonista nelle ultime settimane al Manchester United, si è infortunato al bicipite femorale nel corso della partita contro l'Arsenal, vinta dai red devils per 2-3 e che lo ha visto a segno con un gran sinistro da fuori area. Il giocatore è stato sostituito visibilmente dolorante da Michael Carrick. Il tecnico si era mostrato ottimista circa le sue condizioni ma stando alle indiscrezioni della stampa inglese lo stop potrebbe essere addirittura di 10 settimane.

21 anni, Dorgu è da dicembre un titolare fisso del Manchester United e nelle ultime 7 partite di Premier League ha segnato 3 reti e servito 2 assist. Acquistato lo scorso gennaio per 30 milioni più bonus, l'esterno sinistro si sta dimostrando un grande affare nonché volto di una squadra che dal cambio panchina ha saputo vincere sia contro il Manchester City che contro l'Arsenal.