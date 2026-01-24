Barcellona, Flick tiene alta la tensione: "Serve concentrazione per tutti i 90 minuti"

In vista della sfida contro l'Oviedo, il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa: "Ultimamente, gli avversari hanno sempre segnato per primi, e vogliamo evitare che ciò accada... Abbiamo commesso degli errori ed è così che sono arrivati ​​i gol. Dobbiamo essere più concentrati per tutti i 90 minuti. Ne abbiamo parlato e ci lavoreremo.

Femin Lopez? Può cambiare le partite, ed è ciò di cui abbiamo bisogno. Porta intensità e dinamismo, e con gli spazi può davvero far male agli avversari. È fantastico sotto porta e pressa sempre. Gavi? Si sta allenando e sta migliorando molto. L'importante è mantenere la calma e procedere passo dopo passo. Ha una lunga carriera davanti a sé e non c'è bisogno di affrettarsi".