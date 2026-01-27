Luis Enrique e la filosofia del PSG sul mercato: "Giovani e forti, è difficile migliorarci"

Il Paris Saint-Germain guarda al futuro senza perdere di vista il presente. L’arrivo di Dro Fernandez, talento spagnolo classe 2007 strappato al Barcellona, rappresenta uno dei colpi più rilevanti del mercato invernale e conferma l’orientamento del club verso profili giovani e di qualità. Un’operazione fortemente voluta da Luis Enrique, che condivide lo stesso agente del giocatore e ne ha sostenuto il progetto tecnico.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Newcastle, Luis Enrique ha spiegato la filosofia del PSG: “Ci piace ingaggiare giovani giocatori. Dobbiamo essere aperti e pronti durante il mercato. Ci piacciono i giocatori di qualità. Non è facile trovarli per migliorare la nostra rosa. Credo che in futuro Dro sarà un giocatore importante, e ora è il momento di dare fiducia a tutti i giocatori, pur mantenendo la giusta apertura sul mercato”.

Il tecnico ha poi affrontato il tema legato a Warren Zaïre-Emery, spesso utilizzato come terzino destro durante l’assenza di Hakimi. “Mi avete chiesto molte volte di ingaggiare un terzino destro. Tutti, sempre”, ha ricordato con ironia, prima di aggiungere: “Avendo esperienza, non mi lascio influenzare da nessuno. Faccio molti errori, ma per mostrare questo livello, Zaire-Emery deve essere un giocatore e una persona davvero speciali. È un giocatore diverso, con una personalità incredibile”.