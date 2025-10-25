Barcellona, il tecnico Sorg annuncia prima del Clasico: "Raphinha non ci sarà. Koundé..."

Nel giorno di viglia della super sfida tra Real Madrid e Barcellona, il tecnico in seconda dei blaugrana Marcus Sorg - che sostituirà lo squalificato Flick - ha parlato in conferenza stampa: "È un onore essere in panchina domani; è un'occasione speciale. Ci aspettiamo una partita molto difficile. Dobbiamo mettere in mostra i nostri punti di forza, come il pressing alto.Dobbiamo fare le cose per bene, fare pressione con e senza palla, spingere in avanti il ​​campo se necessario... ma non cambieremo il nostro modo di fare le cose; non ci aiuterebbe"

Su Raphinha: "Qualsiasi squadra vorrebbe avere Raphinha, ma la situazione è questa. È infortunato. Vedremo se Ferran partirà titolare; decideremo domani. Koundé? Jules si è allenato bene e vedremo come si sentirà dopo la seduta. Se sarà in forma, giocherà. Abbiamo un'idea chiara della partita".

Sull'assenza di Flick: "Se Hansi non c'è, ci mancherà. È la parte più importante della squadra. È uno svantaggio, ma lo stesso vale per i giocatori. Dobbiamo dare il 100% e gestire questa situazione nel miglior modo possibile".

Su Lamine Yamal: "È un giocatore di alto livello e sarà una grande motivazione per lui. Speriamo di vederlo al meglio domani".

Su chi pate favorito: "In queste partite, tutto è 50-50. Chi si comporta meglio in campo vince".

Sul Real Madrid: "Stanno vivendo un ottimo momento, come l'anno scorso. La sfida più grande è affrontare la prima linea, loro lì mettono molta pressione. Al Bernabéu non si sa mai cosa può succedere, c'è molta eccitazione. Siamo preparati. Dobbiamo stare attenti: fare una buona pressione, difendre bene e tenere il possesso, se ci riusciamo possiamo vincere. Abbiamo parlato del comportamento degli attaccanti avversari, sono pronti. Sono pronti per Vini e Mbappé".