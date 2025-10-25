Piqué: "Il Real dice che rubiamo, noi glielo ridiciamo. Yamal? A Madrid vorrebbero averlo"

Nel giorno di vigilia del Clasico tra Real Madrid e Barcellona, a Jijantes ha parlato l'ex difensore blaugrana e ora presidente della Kings League Gerard Pique. Queste le sue considerazioni sulla gara di domani: "Se perdi contro il Real Madrid, ti attaccano sempre. La rivalità tra Barça e Madrid è sempre esistita. Ci hanno detto che abbiamo rubato, e noi glielo diciamo".

Su Yamal, ha aggiunto: "Accettiamo Lamine per quello che è. Ovviamente, acquisirà esperienza. Nessuno è uguale a 18 anni come a 38. Lamine Yamal è molto speciale. Se lo criticano al Madrid? È comprensibile. Vorrebbero tanto avere un Lamine. Lamine è speciale. Non sappiamo per quanto tempo potremo godercelo. Non sbarazziamoci di lui. Nel calcio di oggi, devi prenderti cura di te stesso. Tutti i giocatori che crescono ora vivono il calcio in modo diverso. Ma si prendono cura di sé stessi. Bisogna accettarlo".

Infine, sul calcio di oggi: "Il calcio si sta evolvendo in un modo pazzesco. Ho giocato con giocatori che fumavano due sigarette alla volta il giorno prima della partita. Se lo fai ora, non puoi competere. Tutti quelli che arrivano ora sono prudenti".