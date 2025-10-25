Werder, debutto dal 1' per Boniface: "Mi sentivo bene, la cosa importante è la vittoria"

Serata importante quella di ieri per il Werder Brema: non solo per la vittoria per 1-0 contro l'Union Berlino, ma anche per il debutto dal primo minuto di Victor Boniface. L'attaccante, arrivato in prestito dal Leverkusen sul finire del mercato estivo dopo il mancato passaggio al Milan, non ha partecipato attivamente al gol della vittoria ma ha comunque dato segnali positivi.

Sesta presenza in Bundesliga per il nigeriano, con 1 assist al debutto assoluto contro il Gladbach a metà settembre e ancora nessuna rete. Ecco il suo commento al termine della partita, ai canali ufficiali del club: "Mi sentivo bene; è stata la prima partita che ho giocato dall'inizio dopo molto tempo. Ma la cosa più importante è che abbiamo vinto la partita".

Di lui ha parlato anche il tecnico del Werder, Horst Steffen: " "La partita mi ha dato la sensazione che ora sia pronto. Sono molto contento che sia riuscito ad aiutarci a vincere la partita. Ha dimostrato quanto può essere bravo. È bello che sia durato così a lungo e abbia giocato bene". Sta a Boniface, ora, dare continuità a questa prestazione sfruttando al massimo ogni chance concessa dal suo allenatore sia dall'inizio che a gara in corso.