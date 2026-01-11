Ufficiale Farioli fa faville alla prima stagione, il Porto lo premia: rinnovato il contratto fino al 2028

Francesco Farioli ha rinnovato il contratto con il Porto. Poco più di sei mesi dopo il suo arrivo al Do Dragão, l’allenatore italiano di 36 anni ha firmato un nuovo accordo, valido fino al 2028, aggiungendo una stagione al precedente, che era valido fino al termine del 2026/27.

I dragoes intanto, sotto la gestione dell'ex tecnico dell'Ajax, si trova in vetta alla classifica di Liga Portugal con 7 punti di vantaggio sullo Sporting, secondo classificato, e con la qualificazione agli ottavi di finale dell'Europa League ben indirizzata. Un dettaglio non di poco conto: il nuovo contratto che lega Farioli al Porto durerà fino al termine dell’attuale mandato di Villas-Boas alla presidenza del club lusitano.

Comunicato ufficiale

"Il Porto ha prolungato il vincolo con il tecnico italiano fino al 2028. Il ciclo continua e l’ambizione rimane intatta: il Porto e Francesco Farioli hanno appena rinnovato il contratto. In un momento cruciale della stagione sportiva, club e allenatore hanno raggiunto un accordo per mantenere il legame per le prossime due stagioni e mezza, fino al 30 giugno 2028.

Nello staff tecnico della prima squadra entra a far parte l’assistente Felipe Sánchez, che fino ad ora svolgeva lo stesso ruolo alla Real Sociedad e che aveva già affiancato Francesco Farioli al Karagümrük, all’Alanyaspor, al Nizza e all’Ajax. Lo spagnolo si unisce a Dave Vos, Lino Godinho, Lucho González e André Castro (viceallenatori), Callum Walsh (preparatore atletico), Osman Kul (analista), Iñaki Ulloa e Diogo Almeida (allenatori dei portieri).

Nella suggestiva cornice della Livraria Lello, simbolo della città dove ormai si sente a casa, Francesco Farioli ha rinnovato il suo impegno con il Porto e continuerà a essere l’uomo incaricato di guidare il destino della famiglia portista".