Kounde goleador inatteso: "Ogni tanto capita. Abbiamo cambiato marcia nella ripresa"

Il Barcellona si rilancia nella corsa alla Top-8 della Champions League grazie a una rimonta spettacolare contro l’Eintracht Francoforte. Protagonista inatteso della serata è stato Jules Koundé, autore di una doppietta nel secondo tempo, tra il 50’ e il 53' (entrambi i gol di testa), che ha permesso ai catalani di ribaltare il punteggio e conquistare tre punti fondamentali.

Koundé, intervistato dopo il match, ha commentato con entusiasmo: "Sono felice per la vittoria e per i gol, ogni tanto capita e naturalmente sono contento. È importante nella lotta per essere tra le prime otto". Il difensore ha riconosciuto anche qualche difficoltà della squadra: "Ci hanno segnato nell’unica occasione che hanno avuto e forse noi avremmo dovuto osare di più. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia e abbiamo creato altre occasioni, ma abbiamo dovuto soffrire".

Il centrale francese ha spiegato anche la costruzione dei gol: "Il gol dell'1-1 era studiato. Quando affronti una difesa a cinque, bisogna attaccare gli spazi. Rashford sa mettere bene i cross e io ero lì per colpire. Sul 2-1 ho provato a coordinarmi sul cross e devo dire che un po’ di fortuna ci ha aiutato". Con questi due gol pesanti, Koundé non solo firma una prestazione personale di alto livello, ma regala anche al Barcellona fiducia e slancio in vista delle prossime sfide.