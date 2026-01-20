Barcellona, via libera per Ter Stegen: oggi le visite mediche col Girona, i dettagli

Marc ter Stegen non viaggerà questa mattina a Praga con il Barcellona per disputare la partita di Champions League di domani contro lo Slavia. Il portiere tedesco di 33 anni ha il permesso del club blaugrana di completare gli ultimi passaggi della sua imminente cessione in prestito al Girona fino al termine della stagione.

Le ultime novità. Secondo quanto rivelato da Mundo Deportivo, quotidiano catalano noto, l’accordo tra le due società è cosa fatta da ieri e nelle ultime ore si sta formalizzando lo scambio di documenti prima che il trasferimento a titolo temporaneo diventi ufficiale. Nella giornata odierna svolgerà le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto con il club rojiblancos. In questa maniera sarà Diego Kochen a occupare il posto di terzo portiere tra le fila di Hansi Flick.

Grande scoglio superato. Il Barça si farà carico del 90% dell’ingaggio che restava da pagare a Ter Stegen fino al 30 giugno e il Girona salderà una cifra vicina ma inferiore al milione di euro. Al Girona di Michel finalmente il portiere tedesco potrà avere la continuità di cui ha bisogno e che gli viene richiesta dalla Nazionale del CT Nagelsmann per poter essere titolare al Mondiale della prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. E così facendo Ter Stegen rimarrà vicino ai suoi figli, condizione prioritaria per chiudere l'affare.

Dal suo arrivo nell’estate del 2014 dal Borussia Mönchengladbach, Ter Stegen ha disputato 423 partite con la maglia blaugrana. Ma nella sfida di Champions League non ci sarà, perché Hansi Flick non lo ha incluso nella lista dei convocati. Ulteriore indizio della sua partenza imminente.