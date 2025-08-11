Ufficiale Bayer Leverkusen, ingaggiato fino al 2027 l'ex portiere del Lipsia Janis Blaswich

Il Bayer Leverkusen ha ingaggiato l’ex portiere del Lipsia Janis Blaswich. Il 34enne, originario di Willich nella Bassa Renania, ha firmato a Leverkusen un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Blaswich arriva come sostituto di Lukas Hradecky, trasferitosi all’AS Monaco.

"Con Janis Blaswich abbiamo trovato una soluzione di altissimo livello per il ruolo di portiere. Questo ci permette di continuare a lavorare senza perdere qualità nel reparto - ha dichiarato il direttore sportivo del Leverkusen, Simon Rolfes -. Oltre alle sue qualità individuali, Janis porta con sé una grande esperienza internazionale. Siamo felici di essere riusciti a concludere questo eccellente trasferimento".

"È una grande gioia per me raccogliere l’eredità di un collega così carismatico come Lukas, diventato una leggenda al Bayer 04 - ha sottolineato Blaswich -. Ora poter giocare per il Bayer 04 Leverkusen, il club più prestigioso della mia regione d’origine e una delle migliori squadre di Germania, è qualcosa di straordinario. Sono assolutamente entusiasta di ciò che mi aspetta".