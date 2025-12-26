"Ho visto gente quasi cadere": Coppa d'Africa, spiegato il sold out per Egitto-Sudafrica

La questione dell’affluenza negli stadi alla Coppa d'Africa continua ad alimentare il dibattito pubblico. Oggi pomeriggio ad Agadir, a differenza della prima giornata della competizione in ordine in Marocco con gli impianti da poco frequentati a deserti, lo stadio di Adrar ha fatto registrare il tutto esaurito per l’incontro tra Egitto e Sudafrica (1-0).

Com'è possibile? Secondo stime "oculari" parliamo del 30% pochi istanti prima del calcio d’inizio del match vinto dai Faraoni, ma gli spalti si sono via via riempiti fino a diventare pieni zeppi già al termine del primo tempo, secondo quanto riportato da L'Equipe. Come nella precedente partita dell’Egitto, disputata in questo stesso stadio contro lo Zimbabwe (2-1), la sicurezza ha aperto le porte dell’impianto anche a chi non possedeva il biglietto al 20° minuto di gioco.

Ingresso libero per una parte del match di Coppa d'Africa, insomma. Persone di varia età e genere, così come bambini ancora con lo zaino di scuola sulle spalle, si sono allora riversati ai cancelli di ingresso dello stadio per assistere dal vivo a Egitto-Sudafrica. Dopo un'attenta perquisizione degli agenti di sicurezza “numerosi e organizzati”, le persone in fila hanno potuto accedere gratuitamente alle tribune.

"C’era un’atmosfera familiare, con cori, olé, egiziani, sudafricani, ma soprattutto le classi popolari di Agadir", la testimonianza di uno dei presenti allo stadio, pagante per 100 dirham (9,30 euro). "A differenza della partita tra Marocco e Comore (2-0), dove c’erano più persone benestanti e influencer, l’atmosfera era piacevole e coinvolgente". L’apertura totale delle tribune a persone senza biglietto ha però comportato anche alcuni disordini, stando a quanto riferito dal quotidiano francese: in diversi video amatoriali si vedono alcune persone correre, scavalcare o persino forzare alcuni ingressi per introdursi nell’impianto.

Presto spiegata allora la dichiarazione di Mohamed Salah, stella dei Faraoni e match-winner dell'incontro odierno a proposito dell'atmosfera dello stadio di Agadir: "Ho visto persone un po’ ovunque, alcune quasi cadere. Sono molto felice di essere qui, in Marocco, e di vedere anche che dei marocchini ci supportano. È davvero un’atmosfera incredibile", le parole rilasciate nel post-partita.