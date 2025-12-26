Coppa d'Africa, Egitto agli ottavi. Salah sui tifosi in Marocco: "Ho visto gente quasi cadere"

Un rigore panenka (cucchiaio) di Mohamed Salah e la resistenza opposta al Sudafrica hanno permesso all'Egitto di staccare come prima nazionale il pass per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa 2025. E come contro lo Zimbabwe lunedì, la soluzione è arrivata dal piede sinistro dell'esterno offensivo del Liverpool. Il capitano dei Faraoni ha regalato la vittoria alla sua squadra grazie a un magnifico penalty, poco prima dell’intervallo e della sofferenza in 10 contro 11 per l'espulsione di Hany.

Dopo la partita, Salah si è fermato a parlare ai microfoni di beIN Sports per condividere la sua gioia dopo questo successo importante per il prosieguo nella competizione continentale. "Sono molto contento del risultato. Abbiamo dominato la maggior parte della partita, avevamo un buon piano che ha funzionato", il commento iniziale dell'ex Fiorentina e Roma nel post-partita. "Abbiamo preso i tre punti e questo è l’aspetto più importante".

Quanto all’atmosfera dello stadio di Agadir: "Ho visto persone un po’ ovunque, alcune quasi cadere. Sono molto felice di essere qui, in Marocco, e di vedere anche che dei marocchini ci supportano. È davvero un’atmosfera incredibile", ha concluso Salah.