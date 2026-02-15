Bayern, Kane incontenibile. Kompany: "Non mi importa se batterà il record di Lewandowski"

C'è chi rimane a bocca aperta per i 57 punti del Bayern Monaco in 22 giornate, oltre che la leadership in Bundesliga mantenuta al netto della ripresa del Borussia Dortmund in corsa per il titolo. Ma nella vittoria di ieri contro il Werder Brema (3-0) lontano da casa, molti hanno messo in evidenza i numeri da goleador di Harry Kane (46 reti siglate solamente nella stagione corrente), dopo aver raggiunto anche il record di 500 gol in carriera all'età di 32 anni in 743 partite disputate. Leicester, Leyton Orient, Millwall, Tottenham, Inghilterra, fino a Monaco di Baviera.

Tuttavia, l'allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany dopo il successo rotondeggiante contro il Werder Brema ha dichiarato: "Suppongo che il titolo, il campionato, sia più importante per Harry Kane rispetto al record di gol segnati. Ma forse sono un ingenuo", l'ironia usata dal tecnico belga, che ha voluto spostare il focus invece sulla lotta per il titolo di Bundesliga.

"Come ho già detto, sono un ex difensore. Non mi importa se batterà il record di Lewandowski (58 gol stagionali, ndr) o meno, voglio solo che diventiamo campioni", la priorità fissata da Kompany. "Glielo dirò chiaramente, ma lui deve semplicemente continuare a lavorare per la squadra. È d'altronde quello che fa come capitano della nazionale inglese. Non dobbiamo dimenticare che non fa tutto questo per niente. È Harry Kane, lui fa gol e continuerà a farlo".