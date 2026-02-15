Kane, 500 gol e più veloce di Ronaldo. Media gol spaventosa al Bayern, terminator su rigore

Harry Kane sta infrangendo il muro del suono nel mondo del calcio. L'attaccante del Bayern Monaco, alla terza stagione in Germania e a Monaco di Baviera, sta vivendo momenti di carriera gloriosi. Serviva lasciare l'Inghilterra e il Tottenham, sebbene i 280 centri siglati da leader tecnico indiscusso negli anni trascorsi agli Spurs. Ma la seconda giovinezza del bomber inglese a 32 anni è impressionante, a margine i primi due trofei in carriera ottenuti con i Die Roten (Bundesliga e Supercoppa di Germania).

Partendo solamente da ieri, nel trionfo agguantato fuori casa contro il Werder Brema (3-0), Kane non ha avuto pietà e si è confermato in gol alla quinta partita complessiva di fila. Due reti, una su rigore e un'altra con l'assist di Luis Diaz, che gli ha permesso di tagliare il traguardo illustre delle 500 reti in carriera in 743 partite ufficiali. Curiosità: con dieci apparizioni d'anticipo rispetto a Cristiano Ronaldo (753), mentre Lionel Messi detiene il record assoluto (632 gare).

Il dato sbalorditivo riguarda il numero di gol (46) siglati solamente nella stagione corrente, all'indomani di San Valentino e tra tutte le competizioni. Centri così suddivisi: 280 con il Tottenham, 126 in due anni e mezzo di Bayern Monaco, 78 con la Nazionale inglese, 9 al Millwall, 5 reti con la maglia del Leyton Orient e ancor prima un paio agli inizi del Leicester.

Animale d'area di rigore e specialista dal dischetto, Kane ha realizzato 23 rigori su 23 rigori calciati da quando è arrivato al Bayern. L'ultimo, per l'appunto, contro il Werder Brema. Con questi record infranti HurriKane resta legato al club tedesco con solo un anno e mezzo di contratto, fino al 30 giugno 2027, ragion per cui la dirigenza bavarese si è messa in moto e in contatto da mesi con l'enoturage dell'ex Tottenham per blindarlo. Senza perdere quel grande numero 9 che mancava come il pane a Monaco.