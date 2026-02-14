Harry Kane insaziabile: ennesima doppietta, ha raggiunto i 500 gol in carriera
Il Bayern Monaco ha respinto oggi l'assalto alla vetta da parte del Borussia Dortmund, prossimo avversario dell'Atalanta in Champions League e vittorioso ieri contro il Mainz (4-0). I gialloneri si erano portati momentaneamente a -3 dalla vetta, ma la squadra di Kompany ha regolato con un secco 3-0 la pratica Werder Brema.
Decisivo, neanche a dirlo, il solito Harry Kane. Doppietta per il bomber inglese, che ha raggiunto una quota storica in carriera: l'ex Tottenham infatti ha raggiunto quota 500 reti in partite professionistiche.
