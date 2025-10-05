Premier in campo, Postecoglou già sotto pressione: le formazioni delle sfide delle 15
Inizia la domenica di Premier League dopo gli anticipi giocati venerdì e sabato. Un pomeriggio importante per il Nottingham Forest di Ange Postecoglou, che fa visita al Newcastle alle 15 ed in Inghilterra lo danno già come 'sotto pressione', visto che nelle prime 6 partite alla guida della nuova squadra non ha ancora vinto (2 pareggi e 4 sconfitte).
In campo anche Wolverhampton-Brighton, Everton-Crystal Palace e Aston Villa-Burnley. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali delle quattro partite del campionato inglese che stanno per iniziare. Solo panchina per l'ex Verona Coppola.
Le formazioni ufficiali di Newcastle-Aston Villa
Newcastle: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Tonali, Joelinton, Bruno G, Elanga, Woltemade, Gordon.
A disposizione: Ramsdale, Schar, Lascelles, Barnes, Krafth, Osula, Murphy, Willock, Miley. Allenatore: Eddie Howe.
Nottingham Forest: Sels, Williams, Morato, Jair Cunha, Milenkovic, Savona, Yates, Anderson, Gibbs-White, Wood, Ndoye.
A disposizione: John, Murillo, Sangare, Hudson-Odoi, Dominguez, Igor Jesus, Hutchinson, McAtee, Bakwa. Allenatore: Ange Postecoglou.
Le formazioni ufficiali di Everton-Crystal Palace
Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Gueye, Garner, Ndiaye, Dibling, Grealish, Barry. Allenatore: David Moyes.
Crystal Palace: Henderson, Guehi, Richards, Lacroix, Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta. Allenatore: Oliver Glasner.
Le formazioni ufficiali di Wolverhampton-Brighton
Wolverhampton: Johnstone, Tchatchoua, S.Bueno, Krejci, H.Bueno, Andre, J.Gomes, Munetsi, Arias, Hwang, Larsen.
A disposizione: Sa, Mosquera, Agbadou, Wolfe, Hoever, R.Gomes, Bellegarde, Lopez, Arokodare.
Brighton: Verbruggen, Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu, Baleba, Ayari, Gruda, Gomez, Minteh, Welbeck.
A disposizione: Steele, Tzimas, Rutter, Watson, Kostoulas, Milner, Boscagli, De Cuyper, Coppola.
Le formazioni ufficiali di Aston Villa-Burnley
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Bogarde, Kamara, Malen, Rogers, McGinn, Watkins.
A disposizione: Bizot, Lindelof, Barkley, Elliott, Buendia, Jimoh-Aloba, Maatsen, Onana, Guessand. Allenatore: Unai Emery.
Burnley: Dubravka, Walker, Laurent, Tuanzebe, Esteve, Hartman, Tchaouna, Cullen, Florentino, Anthony, Foster.
A disposizione: Weiss, Worrall, Bruun Larsen, Ugochukwu, Edwards, Humphreys, Flemming, Broja, Mejbri. Allenatore: Scott Parker.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Bournemouth - Fulham 3-1
Sabato 4 ottobre
Leeds - Tottenham 1-2
Arsenal - West Ham United 2-0
Manchester United - Sunderland 2-0
Chelsea - Liverpool 2-1
Domenica 5 ottobre
Aston Villa - Burnley ore 15:00
Everton - Crystal Palace ore 15:00
Newcastle - Nottingham Forest ore 15:00
Wolverhampton - Brighton ore 15:00
Brentford - Manchester City ore 17:15
LA CLASSIFICA
1. Arsenal 16*
2. Liverpool 15*
3. Tottenham 14*
4. AFC Bournemouth 14*
5. Crystal Palace 12
6. Chelsea 11*
7. Sunderland 11*
8. Manchester City 10
9. Manchester United 10*
10. Everton 8
11. Brighton & Hove Albion 8
12. Fulham 8*
13. Leeds 8*
14. Brentford 7
15. Newcastle 6
16. Aston Villa 6
17. Nottingham Forest 5
18. Burnley 4
19. West Ham 4*
20. Wolverhampton 1
*una partita in più