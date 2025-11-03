Bayern, Kane rinnoverà? Eberl: "Si trova benissimo qui, parleremo nei prossimi mesi"

Harry Kane ha potuto tirare il fiato in vista del grande appuntamento di Champions League contro il Paris Saint-Germain. L’attaccante inglese è partito dalla panchina nel 3-0 rifilato dal Bayern Monaco al Bayer Leverkusen, entrando solo nell’ultima mezz’ora insieme a Luis Díaz e Michael Olise: un triplo cambio da oltre 300 milioni di euro, simbolo della potenza del club bavarese.

Il tecnico Vincent Kompany, forte del vantaggio, ha deciso di risparmiare energie: così Kane è rimasto per la seconda partita consecutiva senza segnare in Bundesliga, un evento raro per un giocatore che ha già raggiunto 100 gol in 104 presenze con la maglia del Bayern. "Ogni tanto può anche uscire un quarto d’ora prima o partire fuori - ha spiegato il direttore sportivo Max Eberl -. Serve per mantenerlo fresco nei momenti che contano, come contro Dortmund o in Champions".

Il riposo programmato ha anche una ragione preventiva: la scorsa stagione Kane fu costretto a fermarsi per piccoli problemi muscolari, saltando partite decisive. Kompany, grazie al vantaggio in campionato, può permettersi ora di gestire i suoi campioni. Intanto, a Monaco si pensa già al futuro. Il contratto di Kane scade nel 2027, ma il club intende discutere presto il rinnovo. "Harry conosce la nostra stima e noi sentiamo la sua - ha aggiunto Eberl -. Si trova benissimo qui, e parleremo nei prossimi mesi".