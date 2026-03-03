Mistero Donnum: il Tolosa reintegra il norvegese dopo due esclusioni di fila, senza spiegazioni
A seguito di una "decisione interna", l'esterno tuttofare del Tolosa Aron Dønnum (27 anni, 21 presenze e 4 gol in tutte le competizioni in questa stagione) era stato escluso dalle ultime due partite di Ligue 1 contro il Paris FC (1-1) e il Rennes (0-1). Tuttavia, questo martedì, l'allenatore dei Violets Carles Martinez Novell ha annunciato ufficialmente il reintegro del norvegese in vista del quarto di finale di Coppa di Francia contro l'Olympique Marsiglia, in programma mercoledì.
Il tecnico spagnolo ha confermato la notizia durante la conferenza stampa pre-partita, pur mantenendo il massimo riserbo sui motivi del recente provvedimento disciplinare: "Aron sarà con noi per la partita più importante della stagione", ha dichiarato Martinez Novell. Una scelta che sottolinea l'importanza strategica del giocatore per gli equilibri della squadra, specialmente in un match da "dentro o fuori" che può valere l'accesso alle semifinali del trofeo nazionale.
Il ritorno del classe '98 rappresenta indubbiamente una buona notizia per il Tolosa anche se il mistero per le precedenti esclusioni, rimane.