Monaco, aperta una indagine sui legami commerciali tra il club e la RD del Congo

Le autorità giudiziarie del Principato di Monaco hanno ufficialmente aperto un'indagine preliminare sulla partnership commerciale tra il club di Ligue 1 del Monaco e la Repubblica Democratica del Congo. In seguito a una denuncia formale che ipotizza potenziali reati di riciclaggio di denaro, appropriazione indebita di fondi pubblici e corruzione, l'accordo di sponsorizzazione da 4,8 milioni di euro è ora finito sotto un rigoroso scrutinio legale.

Secondo quanto riportato dall'Agence France-Presse (AFP), il Procuratore Generale di Monaco ha avviato l'inchiesta preliminare sui legami commerciali che uniscono il club monegasco e la RD del Congo. Fonti giudiziarie hanno confermato martedì che l'azione legale scaturisce da un esposto formale presentato da due cittadini congolesi anonimi residenti in Francia, i quali hanno espresso profonde preoccupazioni su possibili illeciti finanziari mascherati all'interno dell'accordo sportivo.

Il punto centrale dell'indagine è il contratto di sponsorizzazione siglato nel giugno 2025 tra la società calcistica e il governo congolese. L'accordo, stimato in 4,8 milioni di euro nell'arco di tre stagioni, prevede principalmente la presenza dello slogan "R.D. Congo - Heart of Africa" sulle maniche delle maglie dei giocatori. Sebbene esistano partnership simili e di valore superiore con club come Barcellona e Milan, questo specifico affare con il Monaco ha fatto scattare immediati segnali d'allarme tra gli esponenti dell'opposizione e la diaspora congolese.