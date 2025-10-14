Bayern Monaco, Musiala è quasi pronto: "Tutti si stanno divertendo, voglio farne parte"

Le ultime stagioni sono state complicate per Jamal Musiala, 22 anni, uno de giovani più talentuosi della sua generazione. Il giocatore del Bayern è però pronto a rientrare a quasi tre mesi e mezzo dalla frattura del perone: "Penso che si imparino molte cose quando si è infortunati. Ad esempio, capisco quanto mi diverto di solito e quanto amo il calcio», ha raccontato a FCBayern.com riguardo al suo percorso di guarigione.

"Hai tempo per osservare con calma cosa puoi fare meglio. In campo, non hai quel tempo per pensare a tutto. E ovviamente voglio tornare ancora più in forma. Da quando mi sono infortunato sono stato quasi sempre con la mia famiglia. Mi hanno aiutato tantissimo – anche a staccare un po' la spina da tutto", ha aggiunto il 22enne in una intervista al sito ufficiale del club bavarese.

Riguardo all'inizio di stagione dei suoi compagni di squadra e dell'allenatore Vincent Kompany, Musiala si è detto molto impressionato: le dieci vittorie in altrettante partite ufficiali parlano da sole. "Si vede quanto stiamo giocando bene in questo momento, quanto si stanno divertendo tutti. Voglio far parte di questo e tornare in campo – anche con Phonzy (Davies, ndr). Vogliamo divertirci dopo i nostri infortuni e assicurarci di vincere tanto come squadra", ha concluso Musiala.