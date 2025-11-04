Bayern, Neuer in scadenza: "Addio o rinnovo? Mi prendo tempo, sarà importante una cosa"

Manuel Neuer resterà al Bayern Monaco? È la domanda amletica che ogni tifoso del Bayern Monaco si pone visto il progredire dell'età del portiere tedesco e non solo. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2026, il 39enne ha lasciato intendere tuttavia qualche dubbio a proposito del suo futuro in occasione della conferenza stampa di presentazione del match contro il PSG in Champions League.

Dichiarazione. "Ne parliamo ogni volta che ci vediamo (rivolto ai giornalisti, ndr). Sono totalmente tranquillo a riguardo. La cosa più importante è ciò che facciamo con la squadra. Sarà anche importante vedere come mi sento. Mi prendo il mio tempo, voglio assicurarmi di restare in buona salute e di continuare a rendere bene. Poi potremo sempre parlarne. Ci sono molti fattori in gioco: ovviamente è una questione di forma fisica, di salute, di motivazione e anche di ciò che accadrà con il club la prossima stagione", ha spiegato Neuer.

L'allenatore dei bavaresi, Vincent Kompany, è stato interrogato a proposito del possibile addio della colonna portante della squadra: "Si tratta esattamente dei fattori menzionati da Manu (Neuer, ndr). Non c’è alcuna urgenza. È una decisione che riguarda il club, non solo Manu, non solo me. L’importante è che si diverta e continui così. Verrà il momento in cui ne parleremo".