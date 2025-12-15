Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bayern, Neuer va k.o.: lesione alla coscia destra, tempi di recupero molto incerti

Oggi alle 12:42Calcio estero
Michele Pavese

Brutte notizie per Manuel Neuer e il Bayern Monaco. Il capitano dei bavaresi, titolare domenica nella sfida di Bundesliga contro il Magonza (2-2), è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare alla parte posteriore della coscia destra. Gli esami medici hanno confermato una lesione muscolare all’ischio-crurale destro, che terrà l’estremo difensore lontano dai campi per un periodo ancora indefinito.

Il club ha reso noto che Neuer salterà con certezza la prossima partita di campionato contro l’Heidenheim, mentre i tempi di recupero saranno monitorati giorno per giorno dallo staff medico. In attesa del ritorno del numero 1 tedesco, l’allenatore Vincent Kompany potrebbe affidarsi al giovane Jonas Urbig, 22 anni, che ha già messo insieme due clean sheet in altrettante presenze in Bundesliga in questa stagione.

Si tratta di un duro colpo per la squadra bavarese, impegnata a mantenere la propria leadership in Bundesliga e a consolidare la sua posizione nella fase campionato di Champions League. La gestione dell’emergenza tra i pali sarà fondamentale per non compromettere gli obiettivi stagionali, con Urbig chiamato a dimostrare di poter reggere la pressione e mantenere alto il livello difensivo della squadra.

