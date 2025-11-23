Bologna, e questo Salisburgo? Da 2-0, perde 3-2 col Tirol nel finale. In superiorità numerica

Un pomeriggio amaro per il Salisburgo. La prossima eurorivale del Bologna in Europa League sta conducendo in casa contro il Tirol già 2-0 a fine primo tempo: sembrava il sicuro vincitore, ma gli ospiti sono tornati in partita e da 0-2 sono riusciti prima a pareggiare 2-2. Nel finale sono saltati i nervi ed è arrivata l’espulsione di Taferner, ma i tirolesi in inferiorità numerica hanno ricavato addirittura un calcio di rigore e Müller lo ha trasformato.

Il match è finito così 3-2 per il Tirol, blackout totale invece per il Salisburgo che non è riuscito nemmeno a salvare il punto di giornata. Concedendo così la possibilità al Rapid Vienna non solo di accorciare in classifica di Bundesliga (campionato austriaco), ma anche il possibile punto di svolta. Anzi, di sorpasso diretto in graduatoria per aggiudicarsi la cima.

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Salisburgo 25 punti

2. Rapid Vienna 24

3. Hartberg 22

4. LASK 22

5. Sturm Graz 22

6. Austria Vienna 22

7. Wolfsberger 21

8. Altach 17

9. Ried 17

10. Tirol 17

11. BW Linz 10

12. Grazer 9

BOLOGNA, CALENDARIO EUROPA LEAGUE

Giovedì 25 settembre 2025 (ore 21:00)

Aston Villa-Bologna 1-0

Giovedì 2 ottobre 2025 (ore 18:45)

Bologna-Friburgo 1-1



Giovedì 23 ottobre 2025 (ore 18:45)

FCSB-Bologna 1-2

Giovedì 6 novembre 2025 (ore 21:00)

Bologna-SK Brann 0-0



Giovedì 27 novembre 2025 (ore 21:00)

Bologna-Salisburgo

Giovedì 11 dicembre 2025 (ore 21:00)

Celta Vigo-Bologna

Giovedì 22 gennaio 2026 (ore 18:45)

Bologna-Celtic

Giovedì 29 gennaio 2026 (ore 21:00)

Maccabi Tel Aviv-Bologna