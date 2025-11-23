Calafiori sfida Vicario, l'ex Juve Bentancur dal 1': Arsenal-Tottenham, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali del derby del Nord di Londra tra Arsenal e Tottenham, gara valida per la 12esima giornata di Premier League. Mikel Arteta schiera Piero Hincapié come difensore centrale al posto dell’infortunato Gabriel. Mikel Merino continua in avanti al posto di Viktor Gyokeres, anche l'ex Sporting out per infortunio. Ci sono notizie positive: Noni Madueke e Gabriel Martinelli tornano in panchina dopo i rispettivi guai fisici. Titolare sul binario mancino l'ex Bologna Calafiori.
Thomas Frank torna a una difesa a tre per i suoi Spurs: Kevin Danso entra come difensore centrale in coppia con l'ex Genoa e Atalanta Cuti Romero, mentre Mohammed Kudus parte titolare. A centrocampo Bentancur, con un passato alla Juventus, Vicario intoccabile tra i pali della porta.
Formazioni ufficiali
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Trossard, Merino.
A disposizione: Arrizabalaga, White, Mosquera, Martinelli, Nørgaard, Madueke, Nwaneri, Lewis-Skelly, Dowman
Allenatore: Arteta.
TOTTENHAM (3-4-2-1): Vicario; Spence, Romero, Danso; Van de Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur; Richarlison, Odobert; Kudus.
A disposizione: Kinsky, Tel, Gray, Simons, Bergvall, Johnson, Porro, Sarr, Muani.
Allenatore: Frank.
IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 22 novembre
Burnley - Chelsea 0-2
Bournemouth - West Ham 2-2
Brighton - Brentford 2-1
Fulham - Sunderland 1-0
Liverpool - Nottingham Forest 0-3
Wolverhampton - Crystal Palace 0-2
Newcastle - Manchester City 2-1
Domenica 23 novembre
Leeds - Aston Villa (15.00)
Arsenal - Tottenham (17.30)
Lunedì 24 novembre
Manchester United - Everton (21.00)
CLASSIFICA
1. Arsenal 26*
2. Chelsea 23
3. Manchester City 22
4. Crystal Palace 20
5. Sunderland 19
6. Bournemouth 19
7. Brighton 19
8. Tottenham 18*
9. Aston Villa 18*
10. Manchester United 18*
11. Liverpool 18
12. Brentford 16
13. Everton 15*
14. Newcastle 15
15. Fulham 14
16. Nottingham Forest 12
17. Leeds 11*
18. West Ham 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2
* una partita in meno